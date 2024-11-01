Gazze Yetim Sponsorluğu

Gazzeli yetimlerimiz... Her biri bir hikâye, her biri yarım kalmış bir cümlenin devamı gibi. Kimi henüz adını yeni yazmayı öğrenmişti, kimi büyüyünce doktor olmayı hayal ediyordu. Ama savaş, en çok çocukların hayallerini yaraladı. Şimdi onların gözlerinde hem tarifsiz bir hüzün hem de sönmemiş bir umut var. İşte biz, o umudu büyütmek için yola çıkıyoruz.
Gazze’de yetim kalmak sadece bir ebeveyni kaybetmek değil, aynı zamanda güven duygusunu, düzeni, yarına dair plan yapabilme cesaretini de kaybetmektir. Çocuk olmak; oyunla, kahkahayla, güvenle anılmalı. Fakat orada çocukluk, çoğu zaman sessiz bir sabır ve erken büyümek zorunda kalmak demek. Bu ağır yükü onların omuzlarında bırakmamak için buradayız.
Başlatacağımız burs çalışmasıyla, 1.000 yetim yavrumuza düzenli ve sürdürülebilir bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Her bir yetim için aylık 1.250 TL, tam 12 ay boyunca devam edecek bir sponsorluk modeli oluşturuyoruz. Bu destek, savaşın gölgesinde büyüyen bir yetimin eğitimine, beslenmesine, temel ihtiyaçlarına ve en önemlisi geleceğe dair umuduna yapılan bir katkı olacak.
“Sponsorluk” olarak adlandırdığımız düzenli destek, her yetimin hayatında ciddi bir fark oluşturacak. Çünkü süreklilik, güven demektir. Çocuk bilir ki ay sonunda kapısını çalan bir iyilik var; defteri bittiğinde yenisi alınabilecek, okula giderken başı dik olacak, karnı doyacak, üzerindeki kıyafet onu utandırmayacak. En önemlisi, “Ben yalnız değilim” diyebilecek.
Biz inanıyoruz ki bir çocuğun kaderi, başka bir insanın merhametiyle değişebilir. Bir burs, –tercihten değil imkânsızlıktan dolayı sorulan– “bugün ne yiyeceğiz” sorusuna cevap olur. Bir burs; bir ailenin hayatta kalmasını, bir çocuğun okuluna devam edebilmesini sağlar. Bir burs; savaş karanlığının ortasında yanan küçük bir kandildir. O kandilin ışığı çoğaldıkça, karanlık geri çekilir.
Sponsorluk sistemiyle ilerleyecek bu çalışma, hem bağışçılarımız hem de yetim yavrularımız için güçlü bir gönül köprüsü kuracak. Her ay düzenli olarak verilen destek, bir istikrar ve sahiplenme duygusu oluşturacak. Bu, tek seferlik bir yardım değil; bir yıl boyunca sürecek bir yol arkadaşlığıdır. Bir çocuğun hayatına “Ben senin yanındayım” deme iradesidir.
Gazze’de bir yetimin yüzünü güldürmek, sadece maddi bir katkı sağlamak değildir; insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır. Sınırlarımız ayrı olabilir, ama merhamet mesafe ve sınır tanımaz. Aynı gökyüzüne bakıyoruz. Aynı duaları ediyoruz. Ve biliyoruz ki bir çocuğun duası, dünyanın en güçlü duasıdır.
Bugün atacağınız bir adım, bir çocuğun yarınını değiştirebilir. Belki o çocuk büyüdüğünde öğretmen olacak, başka çocuklara umut olacak. Belki doktor olup yaraları saracak. Belki mücahit olup dinini, vatanını koruyacak. Belki de sadece iyi bir insan olacak ama dünyaya iyilik katacak. Ve o iyiliğin bir ucunda sizin imzanız olacak.
Yetim yavrularımız için çıktığımız bu yolda, her bir sponsorumuz bir hayatın dönüm noktası hâline gelecek. Her destek, bir çocuğun gözyaşını silmeye, kalbine cesaret yerleştirmeye vesile olacak. Gelin, onların hikâyesine umut cümleleri ekleyelim. Yarım kalan hayalleri birlikte tamamlayalım.
Çünkü bir çocuk gülerse, dünya biraz daha iyileşir.
Çünkü bir yetim korunursa, insanlık onurunu korur.
Ve iyilik, paylaştıkça çoğalır.
Şimdi el ele verme zamanı.
Yetim yavrumuza umut olma zamanı.
Her bir yetim yavrumuz için sponsorluk bedeli aylık 1.250 TL’dir. Bu destek 12 ay boyunca düzenli olarak devam edecek şekilde planlanmıştır. Amaç, sürekliliği olan ve güven duygusu oluşturan bir destek modeli sunmaktır.
Toplanan burs destekleri; yetim çocuklarımızın eğitim giderleri, beslenme ihtiyaçları, kıyafet ve temel yaşam masrafları için kullanılacaktır. Hedefimiz yalnızca anlık yardım değil, bir yıl boyunca düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamaktır.
Bu çalışma esas olarak düzenli sponsorluk sistemi üzerine kurulmuştur. Çünkü çocukların hayatında istikrar ve güven duygusu oluşturmak için süreklilik büyük önem taşır. Ancak sponsor olma imkânı bulunmayan bağışçılarımız tek seferlik katkı da sunabilir; bu destekler de burs havuzuna dâhil edilir.
Başlatacağımız burs çalışmasıyla, 1.000 yetim yavrumuza düzenli ve sürdürülebilir bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Her sponsor, bir çocuğun hayatında doğrudan ve somut bir değişime vesile olacaktır.
Düzenli bir burs desteği; bir çocuğun okula devam edebilmesini, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kendini güvende hissetmesini sağlar. En önemlisi, çocuk “yalnız değilim” duygusunu yaşar. Bu güven ve istikrar, savaşın gölgesinde büyüyen bir yetim için umut demektir.