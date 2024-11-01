Gazze Yetim Sponsorluğu

Gazzeli yetimlerimiz... Her biri bir hikâye, her biri yarım kalmış bir cümlenin devamı gibi. Kimi henüz adını yeni yazmayı öğrenmişti, kimi büyüyünce doktor olmayı hayal ediyordu. Ama savaş, en çok çocukların hayallerini yaraladı. Şimdi onların gözlerinde hem tarifsiz bir hüzün hem de sönmemiş bir umut var. İşte biz, o umudu büyütmek için yola çıkıyoruz.

Gazze’de yetim kalmak sadece bir ebeveyni kaybetmek değil, aynı zamanda güven duygusunu, düzeni, yarına dair plan yapabilme cesaretini de kaybetmektir. Çocuk olmak; oyunla, kahkahayla, güvenle anılmalı. Fakat orada çocukluk, çoğu zaman sessiz bir sabır ve erken büyümek zorunda kalmak demek. Bu ağır yükü onların omuzlarında bırakmamak için buradayız.

Başlatacağımız burs çalışmasıyla, 1.000 yetim yavrumuza düzenli ve sürdürülebilir bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Her bir yetim için aylık 1.250 TL, tam 12 ay boyunca devam edecek bir sponsorluk modeli oluşturuyoruz. Bu destek, savaşın gölgesinde büyüyen bir yetimin eğitimine, beslenmesine, temel ihtiyaçlarına ve en önemlisi geleceğe dair umuduna yapılan bir katkı olacak.

“Sponsorluk” olarak adlandırdığımız düzenli destek, her yetimin hayatında ciddi bir fark oluşturacak. Çünkü süreklilik, güven demektir. Çocuk bilir ki ay sonunda kapısını çalan bir iyilik var; defteri bittiğinde yenisi alınabilecek, okula giderken başı dik olacak, karnı doyacak, üzerindeki kıyafet onu utandırmayacak. En önemlisi, “Ben yalnız değilim” diyebilecek.

Biz inanıyoruz ki bir çocuğun kaderi, başka bir insanın merhametiyle değişebilir. Bir burs, –tercihten değil imkânsızlıktan dolayı sorulan– “bugün ne yiyeceğiz” sorusuna cevap olur. Bir burs; bir ailenin hayatta kalmasını, bir çocuğun okuluna devam edebilmesini sağlar. Bir burs; savaş karanlığının ortasında yanan küçük bir kandildir. O kandilin ışığı çoğaldıkça, karanlık geri çekilir.

Sponsorluk sistemiyle ilerleyecek bu çalışma, hem bağışçılarımız hem de yetim yavrularımız için güçlü bir gönül köprüsü kuracak. Her ay düzenli olarak verilen destek, bir istikrar ve sahiplenme duygusu oluşturacak. Bu, tek seferlik bir yardım değil; bir yıl boyunca sürecek bir yol arkadaşlığıdır. Bir çocuğun hayatına “Ben senin yanındayım” deme iradesidir.

Gazze’de bir yetimin yüzünü güldürmek, sadece maddi bir katkı sağlamak değildir; insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır. Sınırlarımız ayrı olabilir, ama merhamet mesafe ve sınır tanımaz. Aynı gökyüzüne bakıyoruz. Aynı duaları ediyoruz. Ve biliyoruz ki bir çocuğun duası, dünyanın en güçlü duasıdır.

Bugün atacağınız bir adım, bir çocuğun yarınını değiştirebilir. Belki o çocuk büyüdüğünde öğretmen olacak, başka çocuklara umut olacak. Belki doktor olup yaraları saracak. Belki mücahit olup dinini, vatanını koruyacak. Belki de sadece iyi bir insan olacak ama dünyaya iyilik katacak. Ve o iyiliğin bir ucunda sizin imzanız olacak.

Ziraat Bankası Hesap Numaralarımız Hesap adı: VUSLAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Şube: 2522 Swift Kodu: TCZBTR2AXXX Türk Lirası Hesap No 65971243-5001 Iban No TR22 0001 0025 2265 9712 4350 01 ABD Doları Hesap No 65971243-5002 Iban No TR92 0001 0025 2265 9712 4350 02 Euro Hesap No 65971243-5003 Iban No TR65 0001 0025 2265 9712 4350 03 Kuveyttürk Hesap Numaralarımız Hesap adı: VUSLAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Şube: 188 Swift Kodu: KTEFTRIS Türk Lirası Hesap No 7903271-1 Iban No TR73 0020 5000 0079 0327 1000 01 ABD Doları Hesap No 7903271-101 Iban No TR89 0020 5000 0079 0327 1001 01 Euro Hesap No 7903271-102 Iban No TR62 0020 5000 0079 0327 1001 02 Vakıfbank Hesap Numaralarımız Hesap adı: VUSLAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Şube: 00435 Swift Kodu: TVBATR2A Türk Lirası Hesap No 00158007306151176 Iban No TR93 0001 5001 5800 7306 1511 76

Yetim yavrularımız için çıktığımız bu yolda, her bir sponsorumuz bir hayatın dönüm noktası hâline gelecek. Her destek, bir çocuğun gözyaşını silmeye, kalbine cesaret yerleştirmeye vesile olacak. Gelin, onların hikâyesine umut cümleleri ekleyelim. Yarım kalan hayalleri birlikte tamamlayalım.

Çünkü bir çocuk gülerse, dünya biraz daha iyileşir.

Çünkü bir yetim korunursa, insanlık onurunu korur.

Ve iyilik, paylaştıkça çoğalır.

Şimdi el ele verme zamanı.

Yetim yavrumuza umut olma zamanı.