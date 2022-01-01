Kardeşlik, paylaşma ve Allah’a yakınlaşmanın eşsiz örneği kurban ibadetinin vekalet yoluyla en güzel şekilde yerine getirebilmesi için Vuslat Derneği olarak Adak, Akika, Şükür, Nafile ve Sadaka kurbanlarınızı kesiyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sofralarına et, yüzlerine tebessüm, unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut oluyoruz. Sadece kurbanınızı değil, Allah’a şükrünüzü, güzel niyetlerinizi ve infakınızı emanet olarak alıp, binlerce kilometre ötede adını bilmediğiniz coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

Adak, Akika ve Şükür Kurban Bağışı

Adak, akika, şükür ve nafile kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında kesiyor, yetimlere, yoksullara, ilim talebelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ve kesim videonuzu gönderiyoruz. 22 yıllık güven ve şeffaflıkla kurban ibadetinin bağış yoluyla en güzel şekilde yerine getirebilmesi için yılın tüm zamanında nafile kurban kesimleri gerçekleştiriyoruz.

Mazlum kardeşlerimizin sofralarına et, yüzlerine tebessüm, unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut oluyoruz. Sadece kurbanınızı değil, Allah’a şükrünüzü, güzel niyetlerinizi ve infakınızı emanet olarak alıp, binlerce kilometre ötede adını bilmediğiniz coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İsminize özel hazırlanan, vekaletinizin okunduğu kurban kesim videonuzu en kısa sürede sizlere ulaştırıyoruz.

“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

Yurt Dışı Kurban Bağışı

Kurban organizasyonlarımız ile 4 kıta 20 ülkede umuda vesile olmayı gaye edindik. Dünyada çeşitli sıkıntılarla boğuşan birçok mazlum coğrafya bulunmakta, buralara da umudu taşımak elbette ki bizim vazifemizdir. Açlık, susuzluk, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler her yıl milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokuyor.

Açlık ve yetersiz beslenme problemleri en çok da çocukları etkiliyor. Dünyamızda 800 milyonu aşkın insanın açlık sorunu ile karşı karşıya olduğu biliniyor. Gelişmekte olan ülkelerde doğan her 6 bebekten biri yetersiz beslenme sebebiyle hayata gözlerini yumuyor.

Allah (C.C.) dünyadaki her bir nimeti tüm insanlık için yaratmışken, kimileri israfta kimileri bir lokma ekmeğin yoksunluğunda boğuluyor. İmkanların bu denli geniş olduğu çağımızda yoksulluk, açlık vb. problemlerin tek nedeni insanoğlunun bencilliğidir. Bu yoksayışa nispeten, bizler paylaşmanın kıymetini biliyoruz. Uzak, yakın ayırt etmeksizin iyiliğe niyet etmiş kalplerle hayır yollarına koyuluyoruz. Kardeşliğin bilincindeki hayırseverlerimizin destekleri ile Asya ve Afrika’nın mazlum coğrafyalarına umudu ulaştıracağız.

Yurt İçi Kurban Bağışı

Vuslat Derneği olarak hayırseverlerimizin kurban vazifeleri için bizlere emanet ettikleri vekaletleri ile kurban kesimlerimizi tamamlıyoruz. “İyiliğe kurban olsun!” diyerek çıktığımız bu yolda ülkemizde kesimi tamamlanan kurbanları tahsillerine devam eden ilim talebelerimizin sofralarında değerlendiriyor, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.

Kesimi yapılacak kurbanlıklar derneğimizin görevlileri tarafından özenle seçiliyor. Kesimin akabinde bağışçıya öncelikle SMS ile bilgilendirme yapıyor, ardından kurbanlarının kesimlerinin videolarını iletiyoruz. Arzu eden bağışçılarımız kesimlere eşlik edebiliyorlar.

Kurban ile Hedeflenen Nedir?

Vuslat Derneği kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah’ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır:

Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olmak.

İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilmek.

Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışmalarına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilmek. Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilmek, gelişmeleri takip edebilmek.

Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever Müslümanların bilgisine sunabilmek.

İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunmak.

Kurbanlarınız Nasıl Kesiliyor?

Öncelikle kurban vasfı taşıyan hayvanlar ekibimiz tarafından özenle seçilir. Bağışınızla birlikte vekaletleri alınıp, kaydınız oluşturulur. Kurban kesildiğinde sizlere SMS ile bilgilendirme yapılır. Kurbanlarınız bölge şartlarına göre paylara ayrılıp ilim talebelerine, yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Kurbanlarınız kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra sizinle paylaşılır.

2024 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2024 yılı Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlamakta ve 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Kurban kesecek Müslümanlar, 16 Haziran Pazar sabahı Bayram Namazının ardından kurban kesmeye başlayabilir. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar kurban kesim işlemleri tamamlanmalıdır. Şafilere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban ibadeti yerine getirilebilir.

Kurban bağışımı nasıl yaparım? Vuslat Derneği merkezlerine gelerek hem vekaletinizi verebilir hem de vacip kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

Online bağış sistemini kullanarak internet üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Bağışınızı sitemizde yer alan banka hesap numaralarına iletişim bilgilerinizi ve kurban açıklamanızı yazarak havale/EFT ile gönderebilirsiniz.

Kurban bağışınızı 10297685 numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz.

numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz. 0212 659 28 80 numaralı telefondan çağrı merkezimize ulaşarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz. Kurban kesimi için gerekli olan vekalet konusu nasıl gerçekleşiyor? Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Vuslat Derneği’ne ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Vuslat Derneği’ne başvuran bağışçı, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Ancak iletişim bilgisini iletmiş olan bağışçılarımız aranıp sözlü olarak da vekaletleri alınmaktadır. Vuslat Derneği kurban fiyatını nasıl belirliyor? Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden Vuslat Derneği, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir. Kesilen kurbanımın videosunu ulaştırıyor musunuz? Evet kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır. Kurbanlar nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor? Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul ve medreseler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Vuslat Derneği Türkiye’de ve dünyada eğitim, kalkınma ve kalkındırma hedefli insani yardım yapan vakıf anlayışında bir sosyal kuruluştur.

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