Kurban Bağışı 2026

Kurban, insanın en güçlü bağlılıkları ve en zor vazgeçişleri Rabb’ine arz edişidir. Yakınlaşmanın, teslimiyetin ve gerektiğinde vazgeçebilmenin sessiz ama sarsıcı bir ifadesidir. Her Kurban Bayramı, insanın kendi içine doğru yaptığı bir yolculuğun kapısını aralar.

Kurban; kişinin kalbini yokladığı, niyetlerini tarttığı, yönünü yeniden belirlediği bir yolculuktur. Bu yıl “Bu Bayram Senin Kurbanın Ne?” çağrısı ile bu yolculuğa çıktık. Vacip Kurban organizasyon hazırlıklarımızı tamamladık ve 2026 yurt dışı kurban bağışı büyükbaş hisse bedelini 5.000 TL olarak belirledik.

Bu Bayram Senin Kurbanın Ne?

Hz. İbrahim’in (a.s) kıssası, bu yolculuğun en derin izlerini taşır. O, Allah’a olan bağlılığını sadece sözle değil, en kıymetlisini gözünü kırpmadan feda etmeye hazır olarak göstermiştir. Bir baba için evladından daha değerli ne olabilir? Ama o, sevgisini bile Rabb’inin emrine teslim etmiştir.

Ve İsmail (a.s)… O da teslimiyetin en saf hâlini dile getirerek, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap” (Sâffât, 102) diyebilmiştir.

Bu kıssa, hepimizin içinde vazgeçmesi zor olan gerçekleri hatırlatır bizlere. Kimimiz için bir kişi, kimimiz için bir alışkanlık, kimimiz için maddiyat, kimimiz için bir hayal… Kurban, işte bu görünmeyen bağları fark etme ve onları Allah rızasıyla yeniden şekillendirme davetidir.

Bu bayram kendimize, kurban ibadetinin özünü oluşturan şu soruyu sormaya cesaret edelim: "Benim Kurbanım Ne?"

Kurban Teslimiyettir

İnsan, sahip olduğunu sandığı her şeyin aslında kendisine emanet olarak verildiğini kurbanla hatırlar. “Benim” dediği ne varsa, aslında bir imtihan vesilesidir. Kurban, insanın kalbinden yükselen şu itiraftır: “Asıl sahibi sensin.”

Bu söz, kurban ibadeti ile sadece dilde kalmaz; davranışa dönüşür. Kişi, elindekinden paylaşırken aslında Rabb’ine olan vazgeçişi ve teslimiyeti ortaya koyar. Kurban kesmek, sadece bir hayvanı boğazlamak değil; insanın kendi nefsini, hırsını ve sahiplenme duygusunu da boğazlaması, terbiye etmesidir. Bu yönüyle kurban, insanın iradesini Allah’a sunduğu en somut ibadetlerden biridir.

Kurban Vazgeçiştir

Kurban ibadeti aynı zamanda vazgeçmeyi ifade eder. Ancak bu vazgeçiş sadece maddi unsurlarla sınırlı değildir. Çünkü vazgeçmek, sahip olunanı bırakmak değil; onunla kurduğun bağı koparmaktır. Kurban, insana bu bağı fark ettirir. Sadece elindekini değil, kalbindekini de düşünmesini ister. Kurban, tam da bu noktada anlam kazanır; kişinin kıymetli gördüğünü “en kıymetli olan” (Allah c.c) için geri plana koyabilme iradesini gösterir.

Bu bağlamda kurban, kişinin kendisine şu soruyu sormasını gerektirir: "Hayatımda gerçekten vazgeçmekte zorlandığım şeyler nelerdir? En çok değer verdiğim şeyler ile Allah’a olan bağlılığım arasında nasıl bir denge kuruyorum?" Kurban ibadetinin özünde olan tüm bu sorular, Hz. İbrahim (a.s) kıssasının bize kazandırdığı bilinçli bir vazgeçiş tercihinden doğar. Bu yönüyle kurban, insanın iradesini ve Rabb’e yönelişini ortaya koyduğu bir ibadettir.

Kurban, Bağışın ile Bayram Olsun!

Kurban, mesafeleri aşan bir merhamet, sınırları tanımayan bir kardeşliktir. Kurban, ulaşamadığımız diyarlarda da bir kalbe dokunabilmemize vesiledir.

Kurban bağışı; uzak coğrafyalarda bir sofraya bereket, bir annenin duasına karşılık ve bir çocuğun yüzünde tebessüm olabilir.

Paylaşmanın en güçlü ifadesi olan kurban, görmediğimiz hayatlara dokunarak onların yükünü bir nebze hafifletme imkânı sunar. Kurban, “benim” dediğimizi “bizim”e dönüştürmenin adıdır ve insanı Rabb’ine yaklaştırır. Bu bilinçle yapılan bağışlar, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak umut olur.

Bizler de hayırseverlerimizden vekâlet alarak onların bizlere emanet ettiği kurbanlarının kesimini yapıyor, Afrika’daki yetimlere, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.

Kurban kesim işlemlerini tamamladığımız bağışçılarımızın isimlerine özel hazırladığımız ve vekâletlerinin okunduğu kurban kesim videosunu bayram sona ermeden kendilerine iletiyoruz.

Gazze’de Kurban

Gazze’de masum sivillere yönelik saldırılar 7 Ekim 2023’ten bu yana aralıksız devam ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, ilk günden itibaren olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor; kurban emanetlerini onlara ulaştırmak için gayret ediyoruz.

Kurban kesimleri, güvenli şartlar altında Mısır’da, veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştirilecektir. Bir hisse bedeli 13.500 TL olarak belirlenmiş olup, her hisseden yaklaşık 20–22 kilogram et elde edilmesi planlanmaktadır. Bu etler, uzun süre muhafaza edilebilmesi için her biri 800 gramlık konserveler hâline getirilecek ve iki yıl raf ömrüne sahip olacak şekilde hazırlanacaktır.

Her bir hisseden toplam 26 adet konserve elde edilecek. Hazırlanan bu yardımlar, en kısa sürede Gazze’ye ulaştırılacak ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacaktır. Böylece kurbanlar, zor şartlar altındaki kardeşlerimize ulaşan bir destek ve dayanışma vesilesi olacaktır.

Kurban Çalışmalarımızın Amacı Nedir?

Kurban ibadetini, Allah’ın rızasını gözeterek ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunma niyetiyle yerine getirirken çalışmalarımızı belirli hassasiyetler doğrultusunda yürütüyoruz:

Bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında güvenilir bir bağ kurarak kurban emanetlerinin doğru şekilde yerine ulaşmasına vesile olmak.

Kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların sofralarına katkı sağlamak. Farklı ülkelerde milyonlarca insanla buluşarak ümmet bilincini diri tutmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek.

Zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek.

Afrika, Asya ve Avrupa’da, özellikle tarihî bağlarımızın bulunduğu bölgelerde yürütülen farklı etki çalışmalarına karşı denge oluşturmak.

Saha çalışmalarımız sırasında tespit edilen diğer ihtiyaçlar için kalıcı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek.

Kurban organizasyonlarımızda görev alan ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, kesim yapılacak bölgelerde aylar öncesinden hazırlıklara başlar. Kurbanlık hayvanların uygunluğu titizlikle incelenir, gerekli tüm kontroller gerçekleştirilir ve süreç özenle planlanır.

Bayram süresince kesilen kurbanların etleri; yetimler, savaş mağdurları, medrese öğrencileri, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere geniş bir kesime ulaştırılır.

Bu bayram da gelin, iyiliği birlikte çoğaltalım; kardeşlerimizin sevincine ortak olalım ve dualarında yer bulalım.

Vacip kurban bağışımı nasıl yaparım? Vuslat Derneği merkezlerine gelerek hem vekaletinizi verebilir hem de vacip kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

Online bağış sistemini kullanarak internet üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Bağışınızı sitemizde yer alan banka hesap numaralarına iletişim bilgilerinizi ve kurban açıklamanızı yazarak havale/EFT ile gönderebilirsiniz.

Kurban bağışınızı 10297685 numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz.

numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz. 0212 659 28 80 numaralı telefondan çağrı merkezimize ulaşarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz. Kurban kesimi için gerekli olan vekâlet konusu nasıl gerçekleşiyor? Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Vuslat Derneği’ne ulaştırırlar. Her amelde olduğu gibi vekâlette de esas olan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Vuslat Derneği’ne başvuran bağışçı, bu niyet ve iradeyi ortaya koymaktadır. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Ancak iletişim bilgisini iletmiş olan bağışçılarımız aranıp sözlü olarak da vekâletleri alınmaktadır. Vacip kurban bağış bedeli ne kadardır? Vuslat, 2026 yurt dışı (Afrika) kurban bağışı büyükbaş hisse bedelini 5.000 TL olarak belirledi. Gazze'de Kurban Hisse Bedeli ise 13.500 TL'dir. Kesilen kurbanımın videosunu ulaştırıyor musunuz? Evet, kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır. Vacip kurbanlar nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor? Kurban kesim bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul, medrese ve yetimhaneler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Kurban Bayramı’nda Adak, Akika ve Şükür Kurban Bağışı

Vuslat, vacip kurban döneminde bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu gibi yıl boyunca nafile kurban çalışmalarını da sürdürmektedir. Kurban Bayramı’nda nafile kurban bağışı yapmak isteyenler; bağış sırasında açıklama kısmında kurbanın adak, akika, şükür, şifa ya da sadaka niyetiyle kesileceğini belirterek bağışlarını gerçekleştirebilirler.

