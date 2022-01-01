Kurban Bağışı 2024

Allah’a Yakınlaşmaya, Rızkını Paylaşmaya ve Kardeşliğe Vesile Kurban.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü görevi gören Vuslat, 22 yıllık tecrübe ve güven ile gerçekleştirdiği kurban çalışmalarına bu yıl “Kardeşliğe Vesile Kurban” çağrısı ile başladı. Kurban organizasyon hazırlıklarını tamamlayan derneğimiz, 2024 yurt dışı kurban bağışı büyükbaş hisse bedelini 2.900 TL olarak belirledi.

Allah’a yakınlaşmanın en güç ifade biçimlerinden biri olan kurban ibadeti, gönül köprüleri ile birbirimize bağlandığımız ve uzaklığı sadece mesafe cinsinden ölçülebilecek kadar ötemizde olan kardeşlerimizle buluşmamıza da vesile oluyor. Sizlerin vekaleti ile kardeşlerimizin sofralarına bereket, yüzlerine tebessüm ve kalplerine umut oluyoruz.

Bağışınız ile temin ettiğimiz ve vekaletiniz ile kesim işlemlerini tamamladığımız kurbanınızın kesim görüntülerini, isminize özel hazırlanan ve vekaletinizin okunduğu kurban kesim videonuz ile bayram sona ermeden tarafınıza iletiyoruz.

Kardeşliğe Vesile Kurban

Uzakları yakın eder kurban, gönülleri bir. Kurban, Allah’a yakınlaşmaya, ihtiyaç sahibi kardeşine kavuşmaya vesiledir. Dili, rengi ve kültürü bizlerden farklı olan ve çoğunun adını dahi bilmediğimiz coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz, her bayram olduğu gibi bu bayram da yollarımızı gözleyecek. Kurban, bu bayram da bizi kardeşlerimizle birleştirecek.

22 yıldır her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan yaklaşık 20 ülkede, siz hayırsever bağışçılarımızdan aldığımız vekaletler ile bayram namazının ardından kurban kesim işlemlerimizi gerçekleştiriyor, daha önceden bölgede tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etlerinizi teslim ediyor ve vekalet alıp kurban kesimini gerçekleştirdiğimiz tüm bağışçılarımızı hem SMS yoluyla hem de çağrı merkezimiz tarafından arayarak bilgilendiriyoruz. Nihayetinde bağışçılarımıza “Kurbanınız …… ülkesinde kesilmiştir, Allah kabul eylesin, şükür namazınızı kılabilirsiniz” müjdesini veriyoruz.

Mutluluğun paylaşılarak bereketlenmesi ve kalplerin mutmain olması niyeti ile vekaletinizin okunarak kurbanınızın kesildiği videoyu bayram bitmeden telefonlarınıza ulaştırıyoruz.

Kurban Çalışmalarımızın Amacı Nedir?

Allah’ın rızasını kazanmak ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek amacı ile yerine getirilen kurban ibadeti için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda özellikle dikkat ettiğimiz hususlar şöyle sıralanabilir:

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olarak bağışçılarımızın kurban ibadetlerini yerine getirmelerine aracı olmak.

İhtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban eti dağıtımı yapmak.

Kurban çalışmalarımız kapsamında onlarca ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi ile bir araya gelerek ümmet bilincimizi tazelemek.

“Mazlum Coğrafyalar” olarak ifade ettiğimiz bölgelerde, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize moral, motivasyon ve destek olmak.

Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki çoğunluğu Osmanlı bakiyesi olan topraklarda misyonerin gerçekleştirdiği çalışmalara karşı etki oluşturabilmek.

Bölgedeki diğer ihtiyaçları tespit ederek çözüme dair projeler oluşturmak.

Vuslat, kurban organizasyonunda görev alacak personel ve gönüllüleri ile kurban kesilecek bölgelerde aylar öncesinden incelemeler yapmakta, kurbanlık vasıflara sahip kurbanlıkların tespitini gerçekleştirmede ve gerekli kontrolleri yaparak kurbana hazırlanmaktadır.

Kurban Bayramı boyunca 3 kıta ve yaklaşık 20 ülkede kesilecek olan kurbanlar; başta yetimler olmak üzere medrese talebeleri, ihtiyaç sahibi yaşlılar, savaş mağdurları ve muhtaç ailelere pay edilerek dağıtılmaktadır.

Gelin, bu bayramda da Afrika, Asya ve Avrupa kıtasındaki ihtiyaç sahibi yüz binlerce kardeşimizi birlikte sevindirelim, onların hayır dualarında yer edinelim.

Vacip kurban bağışımı nasıl yaparım? Vuslat Derneği merkezlerine gelerek hem vekaletinizi verebilir hem de vacip kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

Online bağış sistemini kullanarak internet üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Bağışınızı sitemizde yer alan banka hesap numaralarına iletişim bilgilerinizi ve kurban açıklamanızı yazarak havale/EFT ile gönderebilirsiniz.

Kurban bağışınızı 10297685 numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz.

numaralı posta çeki hesabına iletişim bilgilerinizle birlikte yatırabilirsiniz. 0212 659 28 80 numaralı telefondan çağrı merkezimize ulaşarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz. Kurban kesimi için gerekli olan vekalet konusu nasıl gerçekleşiyor? Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Vuslat Derneği’ne ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Vuslat Derneği’ne başvuran bağışçı, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Ancak iletişim bilgisini iletmiş olan bağışçılarımız aranıp sözlü olarak da vekaletleri alınmaktadır. Vacip kurban bağış bedeli ne kadardır? Vuslat, 2024 yurt dışı kurban bağışı büyükbaş hisse bedelini 2.900 TL olarak belirledi. Kesilen kurbanımın videosunu ulaştırıyor musunuz? Evet, kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır. Vacip kurbanlar nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor? Kurban kesim bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul, medrese ve yetimhaneler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Kurban Bayramında Adak, Akika ve Şükür Kurban Bağışı

Vuslat, vacip kurban ibadeti süresince bağışçıları ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu gibi yılın 365 günü de nafile kurban çalışmaları gerçekleştirmektedir. Kurban Bayramı’nda nafile kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, kurban bağışlarının açıklama kısmına kurbanın hangi niyetle (adak, akika, şükür, şifa, sadaka) kesildiğini ifade ederek nafile kurban bağışında bulunabilirler.

Vuslat Derneği Türkiye’de ve dünyada eğitim, kalkınma ve kalkındırma hedefli insani yardım yapan vakıf anlayışında bir sosyal kuruluştur.

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