Ramazan Bağışı 2026

Paylaşmasak Ne Olur? Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın adıdır. Bu mübarek ayda fitre verilir, kumanya kolileri hazırlanır, iftar sofraları kurulur, ihtiyaç sahipleri hatırlanır; paylaşmanın her türlü lezzetine varılır. Peki paylaşmasak ne olur? Bazen doğru sorular, tersinden bakıldığında ortaya çıkar ve doğru cevaba ulaşmamızı sağlar.

Diğer ₺ Bağış Yap Ramazan, aslında “paylaşmasak ne olur?” sorusunu yaşatarak öğretir bizlere. Aç kalırız ve açın halini anlarız, paylaşmadığımızda neye dönüşeceğimizi görürüz. Açlık, sadece mideye değil, ruha da dokunur. İnsan o an sabırsızlaşır, içine kapanır, dünyayı yalnızca kendi ihtiyacı üzerinden okumaya başlar. Paylaşmadığımızda da tam olarak böyle oluruz: daralan, sertleşen, başkasını fark edemeyen… İşte Ramazan, paylaşmadığımızda kim olduğumuzu değil; neye dönüşebileceğimizi gösterir bizlere. Başkasında gördüğümüz eksikliği kendimizde yaşatır ve bu fark ediş, insanı harekete geçiren en sessiz ama en derin çağrıdır; noksanları tamam edip eksikleri gidermeye...

Gazze İçin Paylaşmasak Ne Olur?

Bu Ramazan Gazze için paylaşmasak zaman, iftara yaklaşmaz. Gün, bombardımanın sesiyle bölünür; sahur, korkuyla uzar. Biz, iftar ve sahur için evlerimizin duvarlarında, kollarımızda yahut telefonlarımızdaki saatlere bakarken, oradaki kardeşlerimiz kol saati, duvar saati değil, göğüslerinde atan tek bir saate bakarlar: Hayatta Kalma Saati. Paylaşmadığımız her Ramazan günü, bu hayatta kalma çabasına eklenen yeni bir ağırlık olur.

Gazze için paylaşmasak orucun bize açtığı kapıyı kapatmış oluruz; açlık derinleşir, sessizlik büyür. Bir anne, elinde olmayanı paylaştırmaya çalışır. Bir baba, eve boş dönerken gözlerini yere indirir. Ramazan, bu sahneleri bize uzaktan izlemek için değil, sorumluluk yüklemek için gelir.

Paylaşmasak unutulduklarını hissederler kardeşlerimiz. Yardım gelmediğinde yalnızlık ağırlaşır, umut incelir. Fitre verilmediğinde bir sofra kurulmaz, bir gece daha aç geçer. Böylece Gazze’ye değmeyen bir oruç kalır elimizde.

Gelin, Gazze’ye değmeyen bir oruç kalmasın elimizde; bu Ramazanda da iftar sofraları kuralım, sıcak yemek ve ekmek dağıtımları yapalım birlikte.

GAZZE yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 240 TL bağışta bulunabilir, Gazze'de gerçekleştireceğimiz insani yardım çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Bu Ramazan Fitre-Fidye ve Zekat Vermesek Ne Olur?

İftar vakti yaklaşırken şehirlerimiz yine hareketlenir, sofralarımız yine dolu dolu hazırlanır, evlerin içi seslerle dolar. Aynı saatlerde ülkemizdeki yoksul evlerde, Gazze’de, Afrika’da ve Asya’da Ramazan, büyük bir eksikle karşılanır. Bu eksik, sofraya konan ekmekten de öte kardeşe uzanmayan bir eldir.

Fitre-fidye ve zekatımızı paylamasak bize uzanan eli itmiş, Ramazan’ın bereketini ötelemiş oluruz. Bu Ramazan’ı ötelemeyelim; Gazze’deki savaş mağdurları başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki yetimlere, öğrencilere, bakıma muhtaç yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine fitre-fidye ve zekatlarımız ile destek olalım.

Fitrenizi 1 SMS ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. FİTRE yazıp 6068'e SMS göndererek filtre bedeli olan 240 TL fitre bağışında bulunabilirsiniz.

İftar Soframızı Paylaşmasak Ne Olur?

Ramazan ayında bazı iftar sofraları kurulmayı bekler. Kurslarda Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen hafızlık talebeleri, yetimhanelerde kimsesiz büyüyen yetimler ve mutfak eksiğini gideremeyen ihtiyaç sahibi aileler... Her biri “İftar Soframızı Paylaşmasak Ne Olur?” sorusuna cevap olur: Biz paylaşmasak o sofralar kurulmaz olur.

Ramazan ayı boyunca Medrese İftarları çalışmalarımız ile her gün Nizamiye Medresesi İslami İlimler Akademisi’nde iftar sofraları kuruyoruz. Paylaşmanın bereketini hafızlık ve ilim talebesi kardeşlerimizle yaşıyoruz.

Afrika ve Asya kıtasındaki yetim, öğrenci kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için Ümmet Sofraları projelerimiz kapsamında iftar sofraları kuruyoruz. Ramazan ayının her günü kurulacak iftar sofralarımıza yapacağınız bağışlar ile paylaşmasak eksik kalacak sofraları doldurabilirsiniz.

İFTAR yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 240 TL bağışta bulunabilir; yetimlerimiz, ilim talebesi kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin dualarında yer edinebilirsiniz.

Ramazan Kumanyası Paylaşmasak Ne Olur?

Bazı evlerde iftar vakti sadece ezanla değil, “bugün ne pişireceğiz?” sorusuyla gelir. Tenceresi kaynamayan, mutfağı eksik olan aileler için Ramazan; sabrın, suskunluğun ve mahcubiyetin ayına dönüşür. Kumanya paylaşmadığımızda, bir evde ışık yanar ama ocak yanmaz; çocuklar sofraya oturur ama tabaklar eksik kalır. Paylaşmadığımız her kumanya, sadece bir gıda kolisinin yokluğu değil, bir ailenin Ramazan sevincinden mahrum kalmasıdır.

Paylaşılan bir kumanya; günlerce süren bir iftar umudu, sahura kaldıran bir güven duygusudur. Gelin, “kumanya paylaşmasak ne olur?” sorusunun cevabını eksiklikle değil; dolu sofralarla verelim. Bu Ramazan, paylaşarak tamamlayalım.

Paylaşmasak Bayram, Bayram Olur Mu?

Bayram, çocukların heyecanla sabahı beklediği, yüzlerinin ışıldadığı, birlikte sevindiğimiz gündür. Bayramlık alamayan yetimler, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için bu sevinç eksik kalır; coşku yerine sessizlik, heyecan yerine burukluk bırakır. Paylaşmadığımız her bayram, küçük kalplerde hissedilen bir boşluk, ailelerde görülen bir mahcubiyet olur.

BAYRAMLIK yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 240 TL bağışta bulunabilir, bayramda ihtiyaç sahibi bir yavrumuzun yüzünü güldürebilirsiniz.