Ramazan Bağışı 2025

Bağış Detay RAMAZAN GENEL BAĞIŞ 100 ₺

250 ₺

500 ₺

Diğer ₺ Bağış Yap İyiliğin yeryüzünde yayılmasına vesile olan zamanlardan biri de hiç şüphesiz rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’dır. Nitekim Ramazan; kardeşliğin, paylaşmanın, mutluluğun ve iyiliğin katlanarak yaşanmasına vesiledir. Bu mübarek aylarda birleşir gönüller, kalpler bir olanı anmakta buluşur. Ramazan ayını iyiliğe ulaşmaya, iyilikte buluşmaya vesile kılarak kumanyalar dağıtıyor, nafile kurbanlar kesiyor, su kuyuları açıyor; ihtiyaç sahiplerine zekat, fitre, fidye ve sadaka gibi nakdi yardımlar ulaştırıyor; yetimhane ve medreselerde ilim talebeleri için iftar sofraları kuruyoruz. Bağış Detay RAMAZAN GENEL BAĞIŞ 100 ₺

250 ₺

500 ₺

Diğer ₺ Bağış Yap “İyiliğe Vesile Ramazan” çağrısıyla başlattığımız bu kutlu yürüyüşümüzde, hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle başta Gazze olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine uzanan el olmayı amaçlıyoruz.

Zulüm Son Bulana Dek Gazze'deyiz

Gazze’nin onurlu halkı 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne, Siyonist terör devleti İsrail’in saldırıları karşısında izzetli bir direniş gösteriyor. İsrail’in kadın, çocuk, yaşlı ayırmaksızın gerçekleştirdiği saldırılarının ilk anından itibaren bir dizi insani yardım çalışmalarımızla Gazzeli kardeşlerimizin direnişine destek oluyor, onların eksiklerini gideriyoruz.

Onurlu Gazze halkı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını zor şartlar altında karşılıyor. Bombardımanlar sonucunda yıkılan evlerin, gıdaya erişmekte zorluğun ve imkân yetersizliğinin her geçen gün arttığı Gazze’de, bu Ramazanda da iftar sofraları kuruyor, sıcak yemek ve ekmek dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

GAZZE yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 180 TL bağışta bulunabilir, Gazze'de gerçekleştireceğimiz insani yardım çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Paylaşmaya Vesile: Zekat

Dinimiz İslam, nisap miktarınca (80.18 gr altın) altın/gümüş, para yahut ticari mala sahip olan her Müslümanı zekat mükellefi kabul etmektedir. İslam dinini kabul şartlarından biri olan zekat, kişinin malını bereketlendiren ve sosyal dayanışmayı güçlendiren bir ibadettir.

Zekat, nisap miktarınca malın üzerinden bir sene geçmesi durumunda kişiye farz olur. Kişi, bir yıl boyunca sahip olduğu bu malın 1/40’ını yani %2,5’luk kısmını zekat olarak vermelidir. Mübarek Ramazan ayı, zekat vermek için güzel bir fırsattır.

Vuslat, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da zekat mükellefleri ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görüyor; zekat bağışlarını Gazze’deki savaş mağdurları başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki yetimlere, öğrencilere, bakıma muhtaç yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sadakanız Fıtır, Ramazan’ınız Hayır Olsun

Fıtır sadakası, Ramazan ayında verilen bir sadakadır. Halk arasında “fitre” olarak bilinen fıtır sadakası, aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarınca altın/gümüş, para yahut ticari mala sahip olan her Müslümana vaciptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirlemiştir. Bu miktar, asgari düzeyde belirlenmiş, fazlası kişinin kendisine bırakılmıştır. Fitre, bir günlük öğün ihtiyacını giderecek miktara tekabül etmelidir.

Hayırsever bağışçılarımızın fıtır sadakalarını Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor, Ramazan ayının bereketini savaş mağduru, öğrenci ve yetim kardeşlerimizle paylaşıyoruz.

Fitrenizi 1 SMS ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. FİTRE yazıp 6068'e SMS göndererek 180 TL fitre bağışında bulunabilirsiniz.

Fidye: Oruç Eksiğiniz Eksikleri Gidersin

Fidye, Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremeyecek derecede hasta ve yaşlı olan Müslümanların, oruç tutamadıkları gün mislince vermeleri gereken sadakadır. Fidye, günlük asgari 180 TL olarak verilmelidir.

Vuslat Derneği olarak, oruç tutmaya güç yetiremeyen bağışçılarımızın fidye bağışlarını kabul ediyor, yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Fidyenizi tutmadığınız gün sayısınca atacağınız SMS ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. FİDYE yazıp 6068'e SMS göndererek 180 TL fidye bağışında bulunabilirsiniz.

Dev Külliye İftarları

Ramazan ayı boyunca Hafızlık, Arapça ve İslami İlimler alanında yaklaşık 500 talebemizin eğitim gördüğü İslami İlimler Akademisi’nde iftar sofraları kuruyoruz. Eğitim süreleri boyunca hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaçlarını karşıladığımız öğrencilerimizin Ramazan ayında da sofralarını hayırsever bağışçılarımızın infakları ile bereketlendiriyoruz.

Ramazan ayının her günü kurulacak iftar sofralarımıza yapacağınız bağışlar ile ilim talebesi kardeşlerimizin dualarında yer edinebilirsiniz.

İFTAR yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 180 TL bağışta bulunabilir, 1 talebemizin iftar masrafını karşılayabilirsiniz.

Kardeşliğe Vesile: Ümmet Sofraları

Dinimiz İslam, ilim talebesini ve yetimi doyurmayı, ihtiyaç sahibini iftar ettirmeyi sıklıkla tavsiye etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurmuştur: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm 82)

Muhtelif medrese ve yetimhanelerde düzenli olarak kurduğumuz ümmet sofralarımızı, Ramazan ayında başta Gazze olmak üzere Afrika ve Asya kıtasında iftar sofrası olarak kurmaya devam ediyoruz. Bağışlarınız ile Ramazan’ın bereketini kıtalar ardına ulaştırabilir, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerinde dua, yüzlerinde tebessüm olabilirsiniz.

SOFRA yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 180 TL bağışta bulunabilir, kurduğumuz sofralardaki talebelerimizden birinin yemek masrafını karşılayabilirsiniz.

Temel Gıda Desteği: Ramazan Kumanyası

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını çalmaya vesile olan kumanya yardımlarımız ile ailelerimizin gıda eksiklerini gidermeyi amaçlıyoruz. İçerisinde un, şeker, yağ, makarna gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyalarımız, bağışçılarımızın destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sizler de yapacağınız kumanya bağışı ile yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi bir ailenin gıda eksiklerini gidermeye destek olabilirsiniz.

Kardeşin İçin Ramazan'da Bir Kurban

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan ibadetlerden birisi de kurbandır. Mübarek Ramazan ayı, nafile kurban ibadetini gerçekleştirmek için güzel bir fırsattır. Nitekim nafile kurban bağışı, kurban etleri ile iftar sofralarının bereketlenmesine vesile olur.

Ramazan ayında da bağışçılarımızdan aldığımız vekaletler ile Afrika kıtasında adak, akika, şükür, şifa ve sadaka kurbanları kesiyor; kesim görüntülerini bağışçılarımıza iletiyoruz. Kestiğimiz nafile kurban etleri başta yetimhane ve medreseler olmak üzere ihtiyaç sahibi bölge halkına dağıtılmaktadır.

Kıtalar Ardına Uzanan Mutluluk: Su Kuyusu

Afrika ve Asya kıtalarında açtığımız 10 binin üzerinde su kuyusu ile milyonlarca temiz ve içilebilir sudan mahrum ihtiyaç sahibinin suya erişim sorununa çözüm olduk. Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin su eksiğini gidermeye devam ediyoruz. Bu mübarek ay içerisinde yapacağınız bağışlar ile Afrika ve Asya kıtasındaki su eksikliğine bir nebze olsun çözüm üretebilir, ihtiyaç sahibi yüreklere bir damla umut olabilirsiniz.

Bayram Her Çocuğun Hakkı

Mübarek Ramazan ayının sonlanmasıyla biz Müslümanları karşılayan bayram, dünyanın her yerinde aynı imkanlarla ihya edilemiyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi aileler ve yetim yavrularımız bayramda da uzatılacak bir yardım eli arıyor.

Ramazan Bayramı’nda ilim talebelerine, yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle bayram harçlıkları veriyor, onların bayramlık kıyafetlerini alıyoruz.

BAYRAMLIK yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 180 TL bağışta bulunabilir, bayramda ihtiyaç sahibi bir yavrumuzun yüzünü güldürebilirsiniz.