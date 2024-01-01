Ramazan Bağışı 2024

Bağış Detay RAMAZAN GENEL BAĞIŞ 100 ₺

250 ₺

500 ₺

Diğer ₺ Bağış Yap Ramazan, rahmeti ve bereketiyle tüm İslam alemini selamlarken Vuslat, her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da Ramazan’ın bereketi ve hayırsever bağışçılarının desteğiyle yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerinin yardımına koşuyor. Ramazan; kardeşliğin, paylaşmanın, mutluluğun, güzelliğin hasılı tüm iyiliklerin katlanarak yaşanmasına vesile olduğu için bu hayırlı yolculuğumuzu “İyiliğe Vesile Ramazan” çağrısıyla başlatıyoruz. Bağış Detay RAMAZAN GENEL BAĞIŞ 100 ₺

250 ₺

500 ₺

Diğer ₺ Bağış Yap Ramazan ayını iyiliğe vesile kılarak kumanyalar dağıtıyor, nafile kurbanlar kesiyor, su kuyuları açıyor; ihtiyaç sahiplerine zekat, fitre, fidye ve sadaka gibi nakdi yardımlar ulaştırıyor; yetimhane ve medreselerde ilim talebeleri için iftar sofraları kuruyoruz. Vuslat, 22 yıllık tecrübesiyle bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Sizler de Ramazan ayında yapacağınız bağışlar ile Asya’dan Afrika’ya uzanan iyilik yolculuğumuza destek olabilir, ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarında yer edinebilirsiniz.

Zekatınız Ramazan ile Bereketlensin

Zekat, dinimiz İslam’ın belirttiği hususlar ışığında zengin sayılan, nisap miktarınca (80.18 gram altın) mal yahut paraya sahip her Müslümana farzdır. Yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine verilmesi farz olan zekat için Ramazan ayı büyük fırsattır. Çünkü Ramazan rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır.

Vuslat, Ramazan ayında hayırseverlerden temin ettiği zekat bağışlarını yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta, iyiliğe köprü olmaktadır. Sizler de Ramazan ayında zekat bağışı yaparak zekatınızı bereketlendirebilir, ihtiyaç sahiplerinin dualarında yer edinebilirsiniz.

Sadakanız Fıtır, Ramazan’ınız Hayır Olsun

Halk arasında “fitre” olarak ifade edilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen sadakadır. Fitre, aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Akıl ve bülûğ fitrede şart değildir. Zengin akıl hastalarının ve çocukların fitreleri, velileri tarafından verilmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu Ramazan fitre miktarını asgari 130 TL olarak belirlemiştir. Vuslat, yurt içinde ve yurt dışındaki yetimlere, ilim talebelerine, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere fitrelerinizi ulaştırmakta, fitre bağışı vesilesiyle mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizle olan gönül bağlarımızı kuvvetlendirmektedir.

Fitrenizi 1 SMS ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. FİTRE yazıp 6068'e SMS göndererek 130 TL fitre bağışında bulunabilirsiniz.

Fidyeniz Yüzleri Güldürsün

Fidye, Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği üzere (Bakara, 184) oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin (ihtiyarlar ve şifa ümidi olmayan hastalar) tutamadıkları her gün için bir fakiri bir gün doyuracak kadar (asgari 130 TL) ödediği bedeldir. Oruç tutmaya güç yetiremeyen hayırsever bağışçılarımızdan temin ettiğimiz fidye bağışlarını, yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Fidyenizi tutmadığınız gün sayısınca atacağınız SMS ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. FİDYE yazıp 6068'e SMS göndererek 130 TL fidye bağışında bulunabilirsiniz.

30 Medrese/Yetimhane 30 İftar

Dillerimiz, renklerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da uzaklarda, İslam’ın bizleri kardeş kıldığı ihtiyaç sahibi ilim talebelerimiz ve yetimlerimiz bu Ramazan da yollarımızı gözleyecekler. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da Asya ve Afrika kıtasında iftarlar veriyoruz. 30 medrese/yetimhanede 30 iftar projemiz ile Ramazan’ın her günü bağışlarınızla kardeşlerimizin sofrasına misafir oluyoruz. Toplu iftar bedeli 2.000 TL’dir.

İFTAR yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, 1 talebemizin iftar masrafını karşılayabilirsiniz.

İftarımız İftiharımız: Dev Külliye İftarları

İslami İlimler Akademisi Dev Külliye’mizde yaklaşık 500 talebemiz Arapça, Hafızlık ve İslami İlimler alanında eğitim görüyor. Talebelerimizin tüm giderlerini hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle karşılıyoruz. Ramazan ayında da külliyemizde vereceğimiz iftarlar yine siz değerli bağışçılarımızın infakları ile gerçekleşecek. Ramazanın her günü kuracağımız iftar sofralarımıza bağışlarınızla misafir olabilir, ilim talebelerimizin dualarında yer edinebilirsiniz.

İFTAR yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, 1 talebemizin iftar masrafını karşılayabilirsiniz.

Kardeşliğe Vesile: Ümmet Sofraları

Kıtalar aşarak Asya’dan Afrika’ya uzanan kardeşliğimiz, Ramazan’ın bereketi ile bereketleniyor. Yurt dışında sürekli olarak tertip ettiğimiz ümmet sofrası çalışmalarımız, Ramazan ayında da devam ediyor; bağışlarınız kardeşlerimizin sofralarında aşa dönüşüyor. Yetimlerimizin, ilim talebelerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin bir araya geldiği bu sofraya bağışlarınızla destek olabilirsiniz. Bir sofra bedeli 2.000 TL’dir.

SOFRA yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, kurduğumuz sofralardaki talebelerimizden birinin yemeğini karşılayabilirsiniz.

İhtiyaç Sahibine Ramazan Kumanyası

Ramazan ayında, ülkemizdeki ihtiyaç sahipleriyle birlikte yoksullukla mücadele eden Asya ve Afrika kıtasındaki kardeşlerimize kumanya yardımları ile destek oluyoruz. İçerisinde un, şeker, yağ ve bakliyat gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyalarımız zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin temel gıda eksiklerini gidermeye yardımcı oluyor. Sizler de 750 TL bağışta bulunarak yurt içi ve yurt dışı kumanya yardımlarımıza destek olabilirsiniz.

KUMANYA yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, kurduğumuz sofralardaki talebelerimizden birinin yemeğini karşılayabilirsiniz.

Ramazan’da Tüm İmkanlarımızla Gazze’deyiz

Siyonist İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de uyguladığı katliam, her geçen gün şiddetini arttırıyor. Vuslat, Gazze’deki zulmün ilk anından itibaren acil yardım seferberliği ilan ederek bu zamana kadar bölgeye kumanya, sıcak yemek, yakıt, su, hijyen paketi, battaniye, elbise, un, sebze ve meyve gibi yardımlar ulaştırdık. Ramazan ayında da imkanlarımızın sınırlarını zorlayarak Gazze’deki yardımlarımızı desteklerinizle sürdüreceğiz.

GAZZE yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, Gazze'de gerçekleştirdiğimiz insani yardım çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Allah’a Yakınlaşmaya Vesile: Nafile Kurban

Kurban, Allah’a yakınlaşmak, şükretmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla yapılan bir ibadettir. Günahların affına, yeniden dirilişe vesile olan Ramazan ayı, nafile kurban kesmek için de uygun bir zamandır. Adak, akika, şükür, şifa ve sadaka gibi nafile kurbanlarınızı vekaletinizle kesiyor, yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 2.200 TL, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 6.000 TL’dir.

Gönüllerde Bir Damla Mutluluk: Su Kuyusu

Vuslat, 22 yıllık tecrübesiyle Asya ve Afrika’daki temiz ve içilebilir su sorunu yaşayan bölgelerde su kuyuları açmaya devam ediyor. Bugüne kadar sizlerin destekleriyle 11 binin üzerinde açtığımız su kuyuları vesilesiyle yüzbinlerce insanın temiz ve içilebilir suya erişmesini sağladık. Ramazan ayında da yapacağınız bağışlar ile temiz ve içilebilir su sorunu yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olabilir, onların gönüllerinde bir damla umut olabilirsiniz.

Bayramda Çocukları Sevindirelim

Ramazan Bayramı’nda yapacağınız bayram harçlığı bağışlarınızı, yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, yetimlere ve ilim talebelerine ulaştırıyoruz. Desteklerinizle ihtiyaç sahibi yavrularımızın yüzlerinde tebessüm oluyor, bayramın manevi iklimini yüreklerimizde hissediyoruz.

Her çocuk, bayram sabahı temiz ve yeni kıyafetlerini giyerek güne başlamayı ister. Fakat maddi imkansızlık nedeni ile çocuğuna bayramlık alamayan yahut bayramlık alacak anne ve babadan mahrum yavrularımız, yetimlerimiz bu isteklerini yerine getiremiyor. Bu gerçekliğin farkında olarak yurt içinde ve yurt dışındaki talebe ve ihtiyaç sahibi yavrularımıza desteklerinizle bayramlık hediye ediyoruz. Bayramlık giyim bedeli 750 TL’dir.

BAYRAMLIK yazıp 6068'e göndereceğiniz 1 SMS ile 130 TL bağışta bulunabilir, bayramda ihtiyaç sahibi bir yavrumuzun yüzünü güldürebilirsiniz.