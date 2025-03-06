Kadir Gecesi Özel Faaliyetler

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde ve tekli gecelerde saklı, bin aydan hayırlı bir gecedir. Müslümanlar, Ramazan ayının 26. gününü 27. güne bağlayan gecede ibadet ve infaklar ile bu mübarek geceyi değerlendirir.

Mübarek Kadir Gecesi’nde Vuslat Derneği olarak bizler de yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz bir dizi insani yardım faaliyeti ile hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyoruz.

İftar Sofraları Kuruyoruz

Başta Gazze olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında iftar sofraları kuruyoruz. Ramazan ayının her günü Gazze’de kurduğumuz iftar sofralarına Kadir Gecesi’nde de bir yenisini ekliyoruz. Erzurum’daki İslami İlimler Akademimizle birlikte Afrika ve Asya kıtasında da ilim talebeleri ve yetimler için iftar sofraları kuruyoruz.

Kadir Gecesi’ni yetim, ilim talebesi ve ihtiyaç sahibine yardım etmeye, onların sofralarına bağışlarınızla misafir olmaya vesile kılabilirsiniz.

Fitre ve Zekatlarınızı Gazze’ye Ulaştırıyoruz

Ramazan ayına mahsus sadaka çeşidi olan fitre, ihtiyaç sahibinin bir günlük gıda eksiğini gidermektir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı fitre bedelini 180 TL olarak belirlemiştir.

Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizin fitre ve zekat bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, Kadir Gecesi’nde de başta Gazze olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında fitre ve zekat dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

Afrika’da Kumanya Dağıtıyoruz

Kadir Gecesi’nde, Orta Afrika ülkesi olan ve BM Gelişmişlik Endeksine göre son sıralarda yer alan Çad’da, ihtiyaç sahipleri için Ramazan kumanyaları dağıtıyoruz.

Maddi yetersizlik ve kısıtlı imkânlar sebebiyle temel gıda malzemelerine erişmekte dahi zorluk yaşayan Çad halkına, Ramazan kumanyaları ile destek oluyoruz. Ramazan ayını paylaşmaya vesile kılarak kumanya dağıtım çalışmamıza destek olabilirsiniz.

Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Asya kıtasındaki engelli kardeşlerimiz, hasta ve yaşlılarımız için belirli aralıklarla dağıtım yaptığımız tekerlekli sandalyelerimizi, Kadir Gecesi’nde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Yapacağınız bağışlar ile tekerlekli sandalye ihtiyacı olan fakat maddi yetersizlik sebebiyle temin edemeyen ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürebilir, Kadir Gecesi’nde onların hayır dualarında yer edinebilirsiniz.

Dikiş Makinesi Dağıtımı

Bangladeşli ihtiyaç sahibi hanım ablalarımızın kendi ihtiyaçlarını kendi çabaları ile giderebilmeleri için dikiş makinesi dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

Dikiş kursunda aldıkları eğitimin ardından dikiş yapmayı öğrenen hanım ablalarımıza dikiş makineleri hediye ediyoruz. Desteklerinizle Kadir Gecesi’nde bir ihtiyaç sahibinin geçimini sağlayabilmesi adına dikiş makinesi bağışında bulunabilirsiniz.

Vuslathane Açılışı

Asya kıtasında yetersiz imkânlar sebebiyle barakalarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere, Vuslathane adını verdiğimiz müstakil evler inşa ediyoruz. Bir evin içerisinde bulunması gereken tüm alanların yer aldığı Vuslathaneler ile kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde barınmalarına vesile oluyoruz.

Mübarek Kadir Gecesi’nde bir Vuslathanemizin açılışını gerçekleştirecek, barakada yaşama tutunmaya çalışan bir ailemizin ev sahibi olmasına vesile olacağız.

Bayramlık Hediyeler

Son günlerini idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan ayının ardından tüm dünya Müslümanlarını bayram bekliyor. Bayramı yeni kıyafetlerle karşılamak ise tüm Müslümanlar ve özellikle çocuklar için büyük bir önem arz ediyor.

Afrika ve Asya’da zor şartlar altında yaşamlarına devam eden minik yavrularımız bayramlık kıyafetlere de ulaşamıyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi minik yavrularımıza ve gençlerimize bayramlık kıyafetler hediye ediyoruz.

Bayramın sevincini çocuklarla paylaşıyor, ihtiyaç sahibi yavrularımıza Bisiklet hediye ediyoruz. Çocukların giyim eksiğini gidermek, bisiklet hediyesi ile yüzlerinde tebessüme vesile olmak bağışlarınızla mümkün.

Gelin; Kadir Gecesi’nde yapacağımız çalışmalara bağışlarınızla destek olun, bu mübarek gecede ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarında yer edinin!