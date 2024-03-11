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Su Kuyusu
Su Kuyusu
Kurban
Kurban
Hafız Yetiştiriyorum
Hafız Yetiştiriyorum
Dev Külliye Projesi
Dev Külliye Projesi
Kurban Bağışı
Kur’an-ı Kerim Kampanyası
Yetim
Yetim
Ekmek Yardımı
Ekmek Yardımı
Ümmet Sofraları
Ümmet Sofraları
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İyiliğe Vesile Ramazan

Ramazan ayını iyiliğe vesile kılıyor, yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini desteklerinizle gideriyoruz.

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Gazze - Filistin Acil Yardım

İşgalci İsrail ordusunun masum Gazze halkına düzenlediği saldırılar sonucunda yardıma ihtiyaç duyan Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını birlikte saralım.

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Kurban Bağışı

Adak, akika, şükür ve nafile kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Videonuzu gönderiyoruz. Kurban bağışı bedeli 2.500₺

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Asya'da Bir Çeşme

Asya’da bir çeşmeniz olsun! 7.500 TL bağışınız ile Asya’da isminize özel açtığımız çeşmenizin video görüntülerini size gönderiyoruz.

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Yüzlerde Neşe Gönüllerde İlim!

Siz de desteklerinizle bir hafız yetiştirebilir ve kıyamete kadar sürecek hayra ortak olabilirsiniz.

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Kur'an Muhafızı Yetim Hafızlar

Asya ve Afrika bölgesinde hafızlık eğitimi alan yetim talebelerimizin eğitim masraflarını sizlerin destekleriyle gideriyoruz.

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Yetimi Sevindir

Türkiye’de ve dünyada 30 farklı mazlum coğrafyada devam eden Vuslat Derneği yetimlerin yüzündeki tebessüm, gönüllerindeki dua olmaya devam ediyor.

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Zekatınız Deprem Bölgesine

Zekat, fitre, kumanya ve bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

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Ümmet Sofraları

Afrika’dan Asya’ya, Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar, bu ümmetin olduğu her yerde ümmet sofraları kuruyor, mazlum kardeşlerimizle buluşuyoruz.

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Kur’an-ı Kerim Kampanyası

İlim talebelerimiz için Kur'ân-ı Kerim bağışında bulunup, onların okuduğu her bir harften sevap kazanabilirsiniz.

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Su Kuyusu

Asya ve Afrika'da mazlum ve muhtaç bölgelerde su kuyusu açıyoruz. Bir damla su ile umuda vesile olmak ister misiniz?

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Dev Külliye Projesi

İlim talebelerinin yetişeceği bir İslami İlimler Akademisi olan, Vuslat Derneği Dev Külliyesi'nin inşası sürüyor. Bir tuğla da sen koy!

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Vuslathane

Vuslat Derneği'nin yaşanan barınma sorunlarına çözüm getirme amacıyla hayata geçirdiği bir insani yardım çalışmasıdır.

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Dev Külliye Camii

Külliyemizdeki talebelerin ve halkın ibadetgâhı olacak olan Camii Şerif inşaatına desteklerinizi bekliyoruz.

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Tekerlekli Sandalye

Asya ve Afrika’da engelli kardeşlerimizin günlük mücadelesini hafifletmek, onlara güven ve cesaret aşılamak için tekerlekli sandalye projesini yürütmekteyiz.

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Geçmiş Olsun Türkiyem!

Vuslat Derneği olarak 6 şehir 8 koordinasyon merkezi aracılığıyla afetzede vatandaşlarımıza acil insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyoruz.

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Dikiş Makinesi Projesi

1000 kişiyi dikiş makinesi ile buluşturarak sürdürülebilir kalkınmaya niyet ettiğimiz kutlu hedefimizde siz de bu kıymetli seferberliğe destek olabilirsiniz.

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Vuslat Yetimhanesi

Yetimhane ihya çalışmalarımız kapsamında, Sudan'ın Omdurman şehrindeki yetimhanemizin tüm alanlarını yeniliyor, öğrenci kapasitesini artırıyoruz.

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İyilik Vardiyası

Sokaklarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımıza temel gıda ürünleri, kıyafet, mont ve çeşitli yardımlar ulaştırıyoruz.

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Ekmeğini Paylaş

Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Günlük 5.000 adet ekmeği ihtiyaç sahipleri ve ilim talebelerine ulaştırıyoruz.

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Sudan Su Kuyusu Projesi

Jeneratörü, kazan odası ve kazan boru şebeke sistemi bulunan su kuyuları açıyoruz. Açılacak kuyulardan 1000 aile –yaklaşık 5.000 bin kişi- faydalanacak.

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Çalışmalarımıza Destek Ol

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye, mazlumların hayır dualarında yer edinmeye gayret ediyor; siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle insani, İslami ve irfani yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Faaliyetlerimiz

Umuda Vesile Ol

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Rakamlarla Vuslat Derneği Yardımları

Vuslat Derneği’nin geçmişten bugüne geçen süre zarfında yapmış olduğu yardımların rakamsal istatistik bölümü

16250

İlim Talebesi

10970

Su Kuyusu

2487

Yetim Sponsorluğu

35

Kalıcı Projeler

31500

Yurdışı Gıda Kolisi

126000

Yurtiçi Gıda Kolisi

9.7 Milyon

Ekmek Yardımı

109619

Kurban Kesimi

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