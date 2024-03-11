Vuslat, Ramazan ayında da hayırsever bağışçılarının destekleriyle Gazze'deki çalışmalarına gayretle devam ediyor.
Vuslat, Ramazan ayında da hayırsever bağışçılarının destekleriyle Gazze'deki çalışmalarına gayretle devam ediyor.
Gazze'de düzenlediğimiz çocuk etkinliği ile Gazzeli yavrularımızın yüzlerinde tebessüm olduk.
Temiz ve içilebilir su sorunu yaşanan Afrika ve Asya bölgelerinde toplam 10.000 su kuyusu açtık!
Mevlid Kandili’nde yetimlerimiz, medrese talebelerimiz ve mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahipleri için sofralar kuruyoruz.
Ramazan-ı Şerif Şebekeli Su Kuyusu 1000 haneye su ulaştırıyor ve yaklaşık 5000 kişinin temiz ve içilebilir sudan istifade etmesini sağlıyor.
Sel felaketinden etkilenen kardeş Pakistan halkına çadır, sıcak yemek ve kumanya desteği sağlıyor, mağdurların acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz.
Vuslat Derneği’nin geçmişten bugüne geçen süre zarfında yapmış olduğu yardımların rakamsal istatistik bölümü
İlim Talebesi
Su Kuyusu
Yetim Sponsorluğu
Kalıcı Projeler
Yurdışı Gıda Kolisi
Yurtiçi Gıda Kolisi
Ekmek Yardımı
Kurban Kesimi
Ramazan-ı Şerif Sözlüğü, Ramazan ayının her gününe Ramazan'ı anlatan bir kelime ile bakmamızı sağlıyor.
Bu yazımızda, oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin ve yaşlıların ödediği oruç kefareti hakkında bilinmeyenleri ele aldık.
Evlilikte mehrin önemi nedir? Bu yazımızda mehir nedir, ne zaman verilir, mehir olarak ne istenir gibi tüm detayları öğrenebilirsiniz.
Zekat ile ilgili bilmeniz gereken tüm sorulara bu sayfada cevap veriyoruz. Zekat nedir, kimlere verilir, kimlere farzdır, niçin ve ne zaman verilir?
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ramazan ve oruç ile ilgili ayetler ve Hz. Muhammed (S.A.V)'den nakledilen Ramazan ve oruç ile ilgili hadis-i şeriflerin yer aldığı sayfa.
Bu yazımızda, "Oruca Nasıl Niyet Edilir, Oruca Ne Zaman Niyet Edilir?" gibi sorular üzerinden oruç ibadetinde niyet etmenin detaylarını sizler için ele aldık.